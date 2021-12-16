В одном из городов Коми ввели особый противопожарный режим

На территории Ухты введен особый противопожарный режим. Соответствующе постановление подписал глава городского округа - руководитель администрации Магомед Османов.

Согласно постановлению, с 15 декабря по 31 января в городе введен особый противопожарный режим. В этот период на территории городского округа будут действовать меры пожарной безопасности, в том числе, ряд запретов при эксплуатации электроприборов, печного отопления, газовых приборов.

Сотрудники МЧС совместно с отделом внутренних дел, добровольцами пожохраны, представителями соцзащиты организуют профилактические встречи в жилых домах, в том числе в местах проживания асоциальных групп, а также состоящих на учете патронажных служб.