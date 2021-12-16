Сыктывкарский журналист пробрался в номер Марии Захаровой

Журналист из Сыктывкара Никита Чернов прошел курс обучения «Мастерская новых медиа». На церемонии закрытия ему удалось пообщаться с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко и даже пробраться в номер официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так, после окончания церемонии Чернов подбежал фотографироваться с Кириенко. Как рассказал журналист, многие его коллеги почему-то тушевались перед чиновником:

– Удивительно, что мои коллеги по обучению так беспокойно приняли информацию о том что завершать церемонию будет Сергей Кириенко. Человек, как человек, и что, что третье лицо в стране? Не знаю, зачем переживать так было.

После селфи с Кириенко сыктывкарец побежал к Марии Захаровой. Чернов хотел сделать с ней селфи и взять комментарий для своей программы «Детали.Неформат» на «Юргане». Однако на месте этого не получилось, поэтому пришлось импровизировать:

– Мы с ней разговорились, я сказал, что хочу взять у нее комментарий. Пока в лифте ехали, выкинул пару добротных шуток, с которых она посмеялась. В итоге дошли до ее номера, в суматохе начали записывать все как попало. Свет не успел даже настроить, потому что я как журналист уже видел, что появляется в воздухе легкое напряжение, хотелось быстрее закончить весь процесс. Но комментарий получился, и слава богу.

Что касается самого обучения, Чернов ответил, что пока не знает, где глобально будет применять новые знания. Сейчас у сыктывкарца есть шанс получить работу в крупных изданиях или министерствах России. Также есть мысли и по созданию собственного медиа, правда, здесь все не так просто: