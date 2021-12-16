Сыктывкарский журналист пробрался в номер Марии Захаровой

Журналист из Сыктывкара Никита Чернов прошел курс обучения «Мастерская новых медиа». На церемонии закрытия ему удалось пообщаться с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко и даже пробраться в номер официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Так, после окончания церемонии Чернов подбежал фотографироваться с Кириенко. Как рассказал журналист, многие его коллеги почему-то тушевались перед чиновником:
– Удивительно, что мои коллеги по обучению так беспокойно приняли информацию о том что завершать церемонию будет Сергей Кириенко. Человек, как человек, и что, что третье лицо в стране? Не знаю, зачем переживать так было.
После селфи с Кириенко сыктывкарец побежал к Марии Захаровой. Чернов хотел сделать с ней селфи и взять комментарий для своей программы «Детали.Неформат» на «Юргане». Однако на месте этого не получилось, поэтому пришлось импровизировать:
– Мы с ней разговорились, я сказал, что хочу взять у нее комментарий. Пока в лифте ехали, выкинул пару добротных шуток, с которых она посмеялась. В итоге дошли до ее номера, в суматохе начали записывать все как попало. Свет не успел даже настроить, потому что я как журналист уже видел, что появляется в воздухе легкое напряжение, хотелось быстрее закончить весь процесс. Но комментарий получился, и слава богу.
Что касается самого обучения, Чернов ответил, что пока не знает, где глобально будет применять новые знания. Сейчас у сыктывкарца есть шанс получить работу в крупных изданиях или министерствах России. Также есть мысли и по созданию собственного медиа, правда, здесь все не так просто:
– Очень тяжело организовать медиа с нуля с командой единомышленников. Как мы знаем, единомышленникам надо платить. А бюджет с нуля бывает только на госпроекты, но тогда сразу все будут понимать, что финансирование государственное. Тоже спорный момент: что там про независимость? Пока что эти вопросы я держу открытыми. Но как показывает практика, независимых изданий нет. Ты либо под государством, либо под частным спонсорством, что также влияет на редакционную политику. Нужно уметь находить грань, чтобы быть качественным медиа. Знания уже активно проявляю на практике: на примере мастерской Соловьева я научил одного из чиновников Коми делать прямые эфиры того уровня, в котором до меня никто не делал.
***Справка
«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества эффективных «цифровых» специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Впервые о программе заявил Сергей Кириенко на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года. Тогда же было подписано соглашение между АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций. Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже начали обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, в том числе лауреаты проекта «ТопБЛОГ» и конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».