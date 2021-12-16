Россияне смогут оплачивать покупки частями в салонах связи

Покупатели салонов связи смогут оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. МегаФон первым в России запустил новый сервис в собственных точках продаж. Пилотный проект охватывает 10 регионов России. Оператор планирует сделать услугу доступной во всех регионах, в том числе и в Республике Коми, если она будет пользоваться высоким спросом.

Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.