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Сыктывкарский стилист рассказала, какой наряд стоит выбрать для новогодней ночи

Сыктывкарский стилист рассказала, какой наряд стоит выбрать для новогодней ночиФото из архива героини

“Как Новый год встретишь - так его и проведешь”. Слышали такую поговорку? Взяв ее за правило, многие сыктывкарские девушки уже записались на маникюр, макияж и укладку, чтобы в новогоднюю ночь блистать своей красотой. Теперь самое время задуматься о праздничном наряде. 

Сегодня мы выясним, какой новогодний туалет считается самым модным, какие цвета и крой лучше выбрать, а также узнаем, что делать, если бюджета на новую одежду сейчас нет. Разобраться в вопросах порталу “ПроГород” помогла стилист Валентина Торопова.

Новогодние тренды

Вы решили, что в этом году без красивого наряда никак нельзя. Но что выбрать для новогодней ночи? 

Голубому Водяному Тигру легко угодить в нарядах бирюзового, синего, черного и голубого цветов. Также выигрышно будут смотреться туалеты песочного, коричневого, темно-зеленого, желто-оранжевого, серебристого и золотого цветов. Тигровый принт – вне конкуренции! А вот наряды красного цвета, а также леопардовый и змеиные принты носим, но не в новогоднюю ночь, - советует стилист.

Что касается фасона, то тут эксперт рекомендует наряды классического кроя, но с эффектными деталями. Например, с асимметрией, разрезами, пышными рукавами и бахромой. 

Чем дополнить образ

Добавить образу лаконичности и завершенности помогут аксессуары. Особое внимание в этом вопросе стоит обратить на украшения, обувь и сумочку.

По словам Валентины Тороповой, сейчас в тренде ювелирный минимализм. А это значит, выбор лучше остановить на четких линиях, лаконичных формах и благородных цветах. В качестве обуви для новогодней ночи лучше выбрать лодочки с острым носом. А вот лодочки с закругленным мысом, отметила стилист, стоит отложить до лучших времен.

Что касается сумок, то они кардинально преображают любой аутфит, придают ему лаконичность и завершенность. Сейчас в моде сумки квадратной и круглой формы. Выигрышно будут смотреться и прямоугольные, стеганные и плетеные варианты, а также сумки в виде сундуков, - пояснила эксперт.

Явные анти-тренды

Какие наряды лучше оставить на вешалке магазина или в дальнем углу шкафа? Валентина Торопова посоветовала избегать фасонов, которые безнадежно устарели:

  • Гипюр. Невозможно выглядеть дорого в платье из синтетического гипюра с дешевым блеском. Альтернатива – платья из качественной ткани с полупрозрачными вставками или шифоновые платья. 
  • Платье с баской. Интересные и необычные на первый взгляд, но они излишне вульгарны и устарели. 
  • Короткое спереди, длинное сзади. Платья со шлейфом устарели. В тренде асимметрия, но другого плана, когда один край подола изделия выше другого или присутствует вырез и другие варианты. 
  • Разлетайка. Платья с расклешенными рукавами прибавляют возраста, утяжеляют образ в области талии. Альтернатива – изделия с пышными и присборенными рукавами буфами. 
  • Платья из тонкого трикотажа в облипку. Такие модели давно не в моде и подчеркивают даже самые мелкие недостатки фигуры. Альтернатива – современные трикотажные платья из плотной ткани и вязанные свободные платья. 

Универсальные новогодние наряды

Согласитесь, вкладывая деньги в наряд к Новому году, хочется, чтобы он прослужил как можно дольше и использовался почаще. Но в платье с яркими пайетками вы вряд ли сможете прийти, например, в офис. Валентина Торопова рассказала, какие варианты прекрасно подойдут и для новогодней ночи, и для повседневного выхода:

  • Платье-комбинация. Платья в бельевом стиле актуальны уже как лет 70, а девушка в таком наряде элегантна и чувственна одновременно. Классно смотрится с накинутым на плечи жакетом. 
  • Платье миди/мини с разрезом или рукавами буфами. В стильном платье актуального кроя вы будете выглядеть бомбически. Оно хорошо само по себе и легко подстраивается под любой стиль и ситуацию. 
  • Костюм. Кто готов помодничать - выбирайте костюм в пижамном стиле. В ресторан сочетайте с туфлями на каблуках контрастного оттенка, а дома - с меховыми тапочками. Для девушек более консервативных: выбирайте деловой костюм, сочетайте брюки или юбку с эффектными блузками и кроп-топами, а жакет - с трендовыми платьями. 
  • Платье-пиджак. Статусное и эффектное, для девушки с характером на торжественные мероприятия.
  • Трикотажные и вязаные платья. Современные трикотажные платья позволят остаться женственной и красивой даже в холода. Идеальны для Нового года за городом или дома в кругу семьи и друзей, а после мега-удобны и комфортны в повседневной жизни. 

Что делать, если бюджета на новый наряд нет

Далеко не всегда наши желания совпадают с возможностями. Поэтому если у вас нет средств на покупку нового платья - не расстраивайтесь. На этот случай наш эксперт также дала полезный совет.

Дайте волю экспериментатору и творцу внутри вас, разберите гардероб, сочетайте несочетаемое или добавьте перца в повседневные образы. Например, блузки, джемпера, пиджаки оверсайз эффектнее смотрятся с подвернутыми рукавами. Добавьте ремень на джинсы, брюки и внутрь заправьте только край верха. Если к платью в комплекте шел ремень – уберите его и замените на кожаный подходящей расцветки и стиля – образ сразу будет выглядеть интереснее, - советует эксперт.

Также легко освежить образ с помощью колготок. Замените привычные черные на цветной вариант или вариант с принтом. Или добавьте яркие детали - крупные серьги, чокеры и ожерелья, яркую обувь, акцентную сумочка или даже трендовый шелковый платок. Тогда ваш лук сразу же заиграет по-новому. 

Будьте смелее в год тигра, и тогда у вас все обязательно получится! - подвела итог стилист.

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