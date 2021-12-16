В Госдуме предложили делать пенсионерам выплаты перед Новым годом

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с предложением организовать ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам. Законопроект уже подготовлен, сообщают "РИА Новости".

В пояснительной записке уточняется, что в этом году инфляция может достигнуть 9%, что может очень негативно отразиться на пенсионерах. Поэтому авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой гражданами пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты.

Как считают авторы законопроекта, в 2022 году на данные цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.