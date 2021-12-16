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Иностранец заплатил 15 тысяч, чтобы незаконно въехать в Сыктывкар

Иностранец заплатил 15 тысяч, чтобы незаконно въехать в СыктывкарФото из архива редакции

В Коми возбуждено уголовное дело в отношении иностранца. Его подозревают в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, сообщает Следственный комитет региона.

По данным следствия, мужчине запретили въезд в Российскую Федерацию. Однако в декабре этого года он обратился к сотруднику отдела по вопросам миграции отдела полиции с просьбой за денежное вознаграждение оказать содействие в отмене указанного решения, а также беспрепятственном нахождении и передвижении по территории России.

Дальнейшие действия проходили под контролем силовых структур. После передачи в качестве взятки 15 тысяч рублей злоумышленник был задержан, - сообщает Следственный комитет. 

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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