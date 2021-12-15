Депутаты хотят разрешить ходить в храмы без QR-кодов

Депутаты Госдумы хотят сделать посещение храмов доступным без использования QR-кодов. Об этом сообщают “РИА Новости”.

Так, Госдума будет рекомендовать правительству страны проработать этот вопрос. Депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам возможности "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ".

Напомним, внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.