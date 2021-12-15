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В Сыктывкаре открылась новая детская амбулатория

В Сыктывкаре открылась новая детская амбулатория

Для маленьких жителей микрорайона Орбита открыли новую детскую амбулаторию. Здесь будут получать медицинскую помощь около 6000 пациентов. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми Елена Бударина вместе с заместителем руководителя администрации Сыктывкара Еленой Семейкиной открыла детскую врачебную амбулаторию в микрорайоне Орбита.

Амбулатория расположилась в новом жилом комплексе «Атлантида», возведенном компанией «СпецКомАвтоТранс». В торжественной церемонии принял участие руководитель компании Николай Мартынов, а также главный врач Сыктывкарской детской поликлиники № 3 Сергей Слуцкий. 

Елена Бударина отметила, что детскую амбулаторию открыли в новом быстрорастущем микрорайоне Сыктывкара. 

– Создание амбулатории в шаговой доступности позволит жителям Орбиты получать медицинскую помощь, не выезжая за пределы микрорайона. Просторные кабинеты и коридоры, оборудование для маленьких пациентов – все это стало возможным благодаря совместной работе правительства региона, Минздрава и компании застройщика. В перспективе для жителей города – строительство поликлиники в м. Лесозавод и в м. Давпон. Необходимо, чтобы медицинские работники были еще ближе к своим маленьким пациентам – такую задачу поставил перед нами Глава республики Владимир Уйба, – рассказала заместитель министра.

Площадь детской амбулатории в «Атлантиде» составила около 360 квадратных метров. По словам главврача Сергея Слуцкого, создание нового подразделения сыктывкарской детской поликлиники № 3 обошлось республиканскому бюджету в 28,8 миллиона рублей. Здесь работают 6 педиатрических участков, которые обслуживают 5800 детей. Амбулатория создана по принципам новой модели медицинской организации, максимально комфортной для пациентов и врачей. Есть условия и для маломобильных пациентов.

– Во врачебной амбулатории будут работать процедурный и прививочный кабинеты. Здесь можно будет сдать анализы крови и пройти УЗИ детям раннего возраста. Кроме этого, созданы условия для комфортного пребывания детей и их родителей: есть игровой уголок, уголок грудного вскармливания, колясочная. Соблюдается принцип разделения потоков пациентов: есть отдельный вход и кабинет для острых больных. Все кабинеты по оснащены по современным стандартам. Установлена удобная навигация, есть санузел для маломобильных граждан.

Напомним, недавно в микрорайоне Орбита открылась еще одна врачебная амбулатория. Специалисты Сыктывкарской поликлиники № 3 принимают здесь взрослых пациентов.

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