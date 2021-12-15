В Сыктывкаре начнутся серьезные проблемы с отоплением: «Т Плюс» объявил внеплановые работы

По информации тепловиков, из-за прогнозируемого на следующей неделе существенного понижения температуры воздуха возникла необходимость в замене 6 метров труб в максимально сжатые сроки, так как в морозы проведение ремонтных работ продолжительностью не менее 16 часов с учетом подготовки и работ по восстановлению тепло-водоснабжения не представляется возможным.

Ограничение подачи тепла и горячей воды в связи с выявленным дефектом теплосети и утечкой коснется 153 домов и 18 соцобъектов в сторону улиц Октябрьский проспект, Коммунистическая, Катаева, Элеваторная, Старовского. Соответствующее решение было принято сегодня на оперативном совещании в администрации города с участием руководства ПАО «Т Плюс» и Ростехнадзора, который взял устранение инцидента на свой контроль.

При этом полностью потребители не будут отключены от тепла и горячей воды, поставка ресурсов будет временно ограничена. Работы стартуют с 18.00 16 декабря и планируются к завершению с полным восстановлением подачи тепла и воды к 14.00 в пятницу, 17 декабря. Сегодня с 20.00 будет произведена повышенная подача теплоэнергии в дома и соцобъекты для максимального прогрева помещений.

Ресурсонабжающая организация совместно с мэрией города уведомила и продолжает работу по оповещению о предстоящем ремонте на сетях руководителей социальных учреждений, а также управляющих компаний и ТСЖ, ЖСК на предмет подготовки бригад специалистов для развоздушки в случае необходимости систем теплоснабжения в зданиях.

В детсадах, подпадающих под ограничение теплоснабжения, в пятницу объявлен санитарный день. Для учащихся 1–4 классов школ, находящихся в районе проведения ремонтных работ, будет организован День здоровья, а ученики 5–11 классов будут переведены на дистанционное обучение.

Напомним, ранее мэрия Сыктывкара выразила недовольство ситуацией на тепловых сетях филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», так как с начала текущего отопительного сезона в столице Коми произошло 127 ограничений по теплоснабжению в связи с устранением утечек и ремонтами трубопроводов.

По словам первого вице-мэра города Александра Можегова, ещё весной этого года администрация Сыктывкара предъявляла тепловикам факты ненадлежащего состояния сетей по целому ряду локаций, делала аэросъёмку проталин над теплотрассами, что говорит об их неудовлетворительном состоянии и плохой теплоизоляции. Далее в течение летнего периода «Т Плюс» вела ремонт сетей с задержками и срывами сроков, что также сказывалось на скорости ремонта дорог по нацпроекту БКД и дворов по проекту ФКГС. В результате последние ремонты ушли в осень. Но даже после отчёта о готовности к зиме пошли отключения тепла в связи с утечками и ремонтами. Яркий пример, по словам А. Можегова, серия ограничений теплоснабжения в микрорайоне Орбита и других районах города.

«Т Плюс» называет это «плановой работой», в чём мы в корне не согласны и неоднократно указывали ПАО «Т Плюс» на недопустимость подобных ситуаций в отопительный период,— отметил А. Можегов. – Все плановые работы не должны приводить нарушению температурного режима у потребителей.

С 1 сентября по 10 октября 2021 года ПАО «Т Плюс» было выдано 17 ордеров на земляные работы, 16 из которых на данный момент находятся в работе.