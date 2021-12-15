В Сыктывкаре на пожаре погиб мужчина

14 декабря в 03:31 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемой хозяйственной постройки по улице Заводская. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут. В 04:41 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.

В результате пожара повреждена хозяйственная постройка на площади 12 м2. В ликвидации пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Получасом ранее в 03:01 в пожарно-спасательную службу города Воркуты поступило сообщение о возгорании гаражного массива по улице Автозаводская. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. В 07:00 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждено 7 гаражей на площади 400 м2.