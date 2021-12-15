Мэрия Сыктывкара раскритиковала филиал «Т Плюс» за ситуацию с теплосетями

Мэрия Сыктывкара выражает недовольство ситуацией на тепловых сетях филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». С начала текущего отопительного сезона в столице Коми произошло 127 ограничений по теплоснабжению в связи с устранением утечек и ремонтами трубопроводов.

- Ещё весной этого года мы предъявляли тепловикам факты ненадлежащего состояния сетей по целому ряду локаций, делали аэросъёмку проталин над теплотрассами, что говорит об их неудовлетворительном состоянии и плохой теплоизоляции. Далее в течение летнего периода «Т Плюс» вели ремонт сетей с задержками и срывами сроков, что также сказывалось на скорости ремонта дорог по нацпроекту БКД и дворов по проекту ФКГС. В результате последние ремонты ушли в осень. Но даже после отчёта о готовности к зиме пошли отключения тепла в связи с утечками и ремонтами. Яркий пример – серия отключений в микрорайоне Орбита. «Т Плюс» называет это «плановой работой», в чём мы в корне не согласны и неоднократно указывали ПАО «Т Плюс» на недопустимость подобных ситуаций в отопительный период, – отметил первый вице-мэр города Александр Можегов.

Сегодня в мэрии прошло оперативное совещание по рассмотрению ситуации на тепловых сетях города с участием представителей ПАО «Т Плюс» и регионального Ростехнадзора.