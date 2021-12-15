В Коми продлили выплаты на детей до 3-х лет

15 декабря на заседании сессии депутаты Госсовета РК одобрили продление выплат для детей до трех лет. Соответствующий законопроект в региональный парламент внес глава РК Владимир Уйба, сообщает «Комиинформ».

Законопроект предлагает продолжить в 2022 году финансирование на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей, рожденных в 2019, 2020 и 2021 годах. Напомним, эта выплату дают на третьего ребенка или последующих детей до достижения им возраста трех лет. А с учетом предлагаемого изменения выплаты также будут осуществляться и на детей, рожденных в 2022 году до достижения ими возраста трех лет.

Финансирование в 2022 году из федерального бюджета составит 708,4 млн руб., из республиканского – 275,5 млн рублей.