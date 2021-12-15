От обуви до свадебного платья: как сыктывкарцы могут бесплатно получить хорошие вещи

В Сыктывкаре всегда было много активистов, которые занимаются помощью населению и благотворительностью. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых интересных проектов - центре “Родник”.

Центр помощи расположился по адресу: Октябрьский проспект, 3. Его довольно легко найти - он сразу рядом с “Пятерочкой”, вход рядом с аркой.

В “Роднике” работают волонтеры, которые горят идеей помочь нуждающимся, а также дать “вторую жизнь вещам”. По словам руководительницы организации Анастасии Овчаровой, сюда приходят помогать и пожилые люди, и мамы в декрете, и многие другие.

Руководитель организации Анастасия Овчарова

- Центр занимается тем, что забирает ненужные вещи и раздает нуждающимся. Какие-то вещи уходят в переработку, а какие-то в секонд-хэнд: с него мы покрываем аренду, - рассказала Анастасия.

В центре можно найти любую одежду: обувь, брюки, куртки. А иногда даже свадебное платье. Причем все вещи очень высокого качества.