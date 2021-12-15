От обуви до свадебного платья: как сыктывкарцы могут бесплатно получить хорошие вещи

В Сыктывкаре всегда было много активистов, которые занимаются помощью населению и благотворительностью. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых интересных проектов - центре “Родник”.
Центр помощи расположился по адресу: Октябрьский проспект, 3. Его довольно легко найти - он сразу рядом с “Пятерочкой”, вход рядом с аркой.
В “Роднике” работают волонтеры, которые горят идеей помочь нуждающимся, а также дать “вторую жизнь вещам”. По словам руководительницы организации Анастасии Овчаровой, сюда приходят помогать и пожилые люди, и мамы в декрете, и многие другие.
Руководитель организации Анастасия Овчарова
- Центр занимается тем, что забирает ненужные вещи и раздает нуждающимся. Какие-то вещи уходят в переработку, а какие-то в секонд-хэнд: с него мы покрываем аренду, - рассказала Анастасия.
В центре можно найти любую одежду: обувь, брюки, куртки. А иногда даже свадебное платье. Причем все вещи очень высокого качества.
- У нас есть и офисная одежда, которую могли бы носить студенты, учителя и многие другие, но она не пользуется популярностью. Хотя она очень хорошего качества. Зачастую то, что в магазине стоит 5000 рублей, у нас стоит 150 рублей, - поделилась Анастасия.
Сейчас в “Роднике” собирают новогодние подарки для нуждающихся. Также центр принимает вторсырье, чтобы позже сдать его на переработку.
Сыктывкарцы могут принести в центр любую ненужную одежду. Главное - она должна быть постирана.
Центры “Родник” располагаются по адресам:
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Центр помощи нуждающимся и эко-центр "Родник" на Октябрьском,3
работает с 11 до 19 в будни, с 11 до 18 в субботу, воскресенье - выходной.
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Благотворительный магазин "Родник" в ТЦ "Звездный" (4 этаж)
работает в будни с 11:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 18:00, воскресенье - выходной.
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Благотворительный магазин "Родник" на Старовского, 28 возле ТЦ "Парма"
работает с 15:00 до 21:00, выходной - понедельник.
1. Отправить смс на номер 3443. В сообщении написать слово ДОБРОДЕЛ и сумму пожертвования. Деньги списываются со счета мобильного телефона.
2. Через кнопку “поддержать автора” в группе “Родник” “ВКонтакте”.