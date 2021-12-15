В Коми жена ударила мужа бутылкой от шампанского за плохую шутку

Судом установлено, что в марте 2021 года жительница Вуктыла вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и увидела там букет цветов. Девушка поинтересовалась, кому предназначены цветы, на что ее муж пошутил, что цветы приобретены не для нее, а для другой женщины. После этого между супругами возникла словесная ссора, в ходе которой девушка взяла в руку пустую бутылку из-под шампанского и ударила ею шутника по голове, от чего у него пошла кровь.

По сообщению о данном преступлении органами дознания ошибочно было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура г. Вуктыла провела дополнительную проверку, установила все обстоятельства дела, после чего незаконное решение было отменено.

В судебном заседании девушка вину в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.