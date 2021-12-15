В Минздраве рассказали, сколько сейчас в Коми алкоголиков, наркоманов и курильщиков

Республика Коми в топ 10 антилидеров России по количеству алкоголиков, наркозависимых и курящих. Портал "Про Город" узнал, почему так получилось и сколько сейчас зависимых в регионе.
Минздрав Коми привел статистику зарегистрированных страдающих от зависимости людей:
Согласно официальной статистике, количество зависимых ежегодно уменьшается. Однако стоит отметить, что не все люди, которые страдают той или иной зависимостью обращаются к наркологу, а следовательно - не попадают под официальную статистику.
Минздрав отмечает, что увеличение числа курильщиков в регионе связан с популярными продажами систем электронной доставки никотина или проще "электронными сигаретами".
- Распространено ошибочное мнение, что при употреблении электронных сигарет вред, оказываемый на организм, минимален. Особенно высокое распространение употребления электронных сигарет имеет место среди подростков, а также взрослых, которые пытаются бросить курить обычные сигареты, - сообщает пресс-служба Минздрава.
Предполагается, что на рост количества людей, которые злоупотребляют психоактивными веществами повлияла пандемия коронавируса, введение ограничительных мер, режим самоизоляции. Это поспособствовало увеличению тревожных и депрессивных состояний у населения ввиду отсутствия работы, и как следствие, увеличению потребления психоактивных веществ.