Полпред президента подарил девочке из Сыктывкара пианино

Благодаря «Елке желаний» исполнилась мечта Елизаветы из Сыктывкара. Девочка с мамой написали письмо на сайт акции «Елка желаний», где рассказали, что 6-летняя Лиза занимается музыкой и хоровым пением уже два года. И чтобы продолжить обучение, способности к которому отмечают педагоги, Лизе нужен музыкальный инструмент – переносное пианино. Пока у нее дома только игрушечный синтезатор.

Шар с Лизиным желанием снял с елки Александр Гуцан, и в свою поездку в Сыктывкар из Санкт-Петербурга он привез профессиональный музыкальный инструмент, о котором мечтала девочка.

Достался подарок и маленькой сестренке Полине – доска для рисования и занятия творчеством.

Александр Гуцан поздравил семью Лизы с наступающим Новым годом, пожелал больших успехов в занятиях музыкой, исполнения всех заветных желаний в этот волшебный праздник.