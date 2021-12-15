В Коми утвердили стоимость электричества на 2022 год

Дифференцированный тариф по двум зонам суток также повысится во втором полугодии 2022 года. Во время дневной зоны электричество повысится с 5,85 до 6,07 руб./кВТ час, во время ночной - с 3,05 до 3,17 руб./кВт час.

В нем сказано, что одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей в первом полугодии 2022 года равен сегодняшней расценке и составит 5,08 руб./кВт час, во втором полугодии 2022 года этот показатель увеличится на 20 копеек и составит 5,28 руб./кВт час.

Комитет Коми по тарифам «Об установлении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей» опубликовал приказ о новых тарифах на электроэнергию. Об этом сообщает «Комиинформ» .

Тарифы по трем зонам суток повысятся в пиковый период с 6,10 до 6,34 руб./кВт час, в полупиковый - с 5,08 до 5,28 руб./кВт час, в ночной - с 3,05 до 3,17 руб./кВт час.

Одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в первом полугодии 2022 года составит 3,56 руб./кВт час, во втором полугодии 2022 года этот показатель увеличится до 3,70 руб./кВт час.

Дифференцированный тариф по двум зонам суток также повысится во втором полугодии 2022 года. Во время дневной зоны электричество повысится с 4,10 до 4,26 руб./кВТ час, во время ночной - с 2,14 до 2,22 руб./кВт час.

Тарифы по трем зонам суток повысятся в пиковый период с 4,27 до 4,44 руб./кВт час, в полупиковый - с 3,56 до 3,70 руб./кВт час, в ночной - с 2,14 до 2,22 руб./кВт час.

Одноставочный тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для садоводческих и огорднических некоммерческих товариществ, в первом полугодии 2022 года составит 3,56 руб./кВт час, во втором полугодии 2022 года этот показатель составит 3,70 руб./кВт час.

Дифференцированный тариф по двум зонам суток также повысится во втором полугодии 2022 года. Во время дневной зоны электричество повысится с 4,10 до 4,26 руб./кВТ час, во время ночной - с 2,14 до 2,22 руб./кВт час.

Тарифы по трем зонам суток повысятся в пиковый период с 4,27 до 4,44 руб./кВт час, в полупиковый - с 3,56 до 3,70 руб./кВт час, в ночной - с 2,14 до 2,22 руб./кВт час.

Приказ разработан в связи с необходимостью регулирования тарифов на электрическую энергию для населения на 2022 год. Цены на электроэнергию рассчитаны в соответствии с федеральным законодательством и прочими нормативными актами.