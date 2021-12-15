Сыктывкарский госпиталь ветеранов возобновит плановые приемы

Уже с 16 декабря в республиканском госпитале ветеранов будет возобновлён плановый прием пациентов. Об этом сообщает Минздрав региона.

Так, открывается консультативно-поликлиническое и стационарные отделения. В госпитале можно будет пройти диагностику различных заболеваний, а также получить консультации специалистов и необходимое лечение.