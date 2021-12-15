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Сыктывкарский госпиталь ветеранов возобновит плановые приемы

Сыктывкарский госпиталь ветеранов возобновит плановые приемыФото из архива редакции

Уже с 16 декабря в республиканском госпитале ветеранов будет возобновлён плановый прием пациентов. Об этом сообщает Минздрав региона. 

Так, открывается консультативно-поликлиническое и стационарные отделения. В госпитале можно будет пройти диагностику различных заболеваний, а также получить консультации специалистов и необходимое лечение.

«Мы очень рады вновь открыть двери нашего госпиталя на плановый прием пациентов. Основными профилями работы является неврология, эндокринология, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Также я рад сообщить, что мы расширяем спектр медицинской помощи: теперь у нас ведут приём уролог, эндокринолог и лор», - заявил главный врач госпиталя ветеранов и участников боевых действий Андрей Налимов.

Также в медучреждении возобновят плановую консультацию, которая будет осуществляться с соблюдением карантинных мер.

 

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