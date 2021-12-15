В каких городах Коми есть самые «дорогие» вакансии в декабре

Аналитики HeadHunter проанализировали ситуацию с вакансиями в Коми и выяснили, в каких городах прямо сейчас предлагают самые высокие зарплаты.
Так, по всей республике только за первые дни декабря было размещено более 1500 вакансий. Средний показатель по зарплате среди них колеблется от 30 до 40 тысяч рублей. Однако есть и более прибыльные варианты.
Рейтинг вакансий в Республике Коми с зарплатой до 100 000 рублей и выше:
- Инженер по строительному контролю, от 70 000 до 100 000 руб. на руки, Ухта
- Автоэлектрик-диагност, от 100 000 руб. на руки, Сыктывкар
- Специалист по работе с клиентами, от 60 000 до 100 000 руб. до вычета НДФЛ, Ухта
- Сервисный инженер по горно-шахтному оборудованию, до 200 000 руб. до вычета налогов, Воркута
- Механик по ремонту автомобилей, от 152 000 руб. на руки, Воркута
- Заместитель директора, от 140 000 руб. на руки, Усинск
- Машинист автогрейдера, от 126 500 руб. до вычета налогов, Печора