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В каких городах Коми есть самые «дорогие» вакансии в декабре

В каких городах Коми есть самые «дорогие» вакансии в декабреФото из архива редакции

Аналитики HeadHunter проанализировали ситуацию с вакансиями в Коми и выяснили, в каких городах прямо сейчас предлагают самые высокие зарплаты.

Так, по всей республике только за первые дни декабря было размещено более 1500 вакансий. Средний показатель по зарплате среди них колеблется от 30 до 40 тысяч рублей. Однако есть и более прибыльные варианты.

Рейтинг вакансий в Республике Коми с зарплатой до 100 000 рублей и выше:

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