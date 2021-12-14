С фигурантов «дела Гайзера» хотят взыскать почти 1,5 миллиардов рублей

В Сыктывкарский городской суд поступил новый иск, связанный с возмещением ущерба по делу Гайзера. Требование к экс-главе и еще 11 фигурантам подали АО «Корпорация по развитию Республики Коми» и Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, сообщает «Комиинформ».
Ранее такой же иск от регионального Минимущества пришел весной 2020 года, но его вернули заявителю. Министерство требовало взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба от преступления в размере 1 млрд 450 млн рублей в виде дивидендов, полученных с июня 2011 года по 13 мая 2015 года ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Известно, что повторный иск передан судье Таисии Койковой. В качестве третьего лица к участию в деле привлечено ООО «Металлургическая лизинговая компания».
Ответчики: Валерий Веселов, Вячеслав Гайзер, Игорь Ковзель, Игорь Кудинов, Валерий Маляров, Демьян Москвин, Наталья Моторина, Сергей Смешной, Владимир Торлопов, Александр Третьяков, Михаил Хрузин и Алексей Чернов.
27 декабря состоится предварительное судебное заседание.