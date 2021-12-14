В Коми легализуют межрегиональные перевозки на такси

В Коми предлагается законодательно наделить правительство республики дополнительными полномочиями по заключению соглашений, связанным с осуществлением деятельности такси. Об этом сообщает «Комиинформ».
Как пояснила первый заместитель министра экономического развития и промышленности Коми Ольга Турышева суть полномочий в том, что сейчас лицензирование деятельности такси осуществляется по территории республики, а если таксист получает заказ по маршруту «Сыктывкар – Киров», то у него нет законных прав осуществлять эту перевозку, потому что лицензия действует только по Коми.
- Заключая соглашение с субъектом РФ, таксист уже на законном основании сможет осуществлять перевозки за пределы региона. На сегодня эти полномочия были внесены в 59-РЗ, который отменяется, и для того, чтобы не было правового провала, мы вносим эту норму в данный законопроект, - добавила О. Турышева. - На сегодня у нас заключены соглашения с Кировской, Архангельской, Вологодской областями, то есть с близлежащими регионами, куда осуществляют перевозки такси. При необходимости будут заключаться соглашения с другими регионами, с которыми граничит республика.
Законопроект был поддержан комитетами, и завтра он будет рассмотрен на заседании сессии Госсовета Коми.