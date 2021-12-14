В Коми легализуют межрегиональные перевозки на такси

В Коми предлагается законодательно наделить правительство республики дополнительными полномочиями по заключению соглашений, связанным с осуществлением деятельности такси. Об этом сообщает «Комиинформ».

Как пояснила первый заместитель министра экономического развития и промышленности Коми Ольга Турышева суть полномочий в том, что сейчас лицензирование деятельности такси осуществляется по территории республики, а если таксист получает заказ по маршруту «Сыктывкар – Киров», то у него нет законных прав осуществлять эту перевозку, потому что лицензия действует только по Коми.