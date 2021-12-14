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День символизирует щедрость, милосердие: гороскоп на 15 декабря

День символизирует щедрость, милосердие: гороскоп на 15 декабряpixabay

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Овен

День символизирует щедрость, милосердие, благотворительность, помощь. Сегодня вы способны тратить деньги, не скупясь. Несмотря на трудности, вы должны воспользоваться любой представившейся возможностью и приложить максимум усилий, чтобы помочь ближнему.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Телец

Сегодня возрастет ваше обаяние и популярность, в результате вы можете оказаться в состоянии сложного выбора из большого числа поклонников. Возможно, вам повезет в финансах. Наступает новый период в вашей жизни — меняйтесь и вы. Мудрецы говорят: «Там, где есть желание, есть и возможность».

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Близнецы

День символизирует победу над собой. Спокойствие и умиротворение сегодня — не ваш путь. Возможно, вы хотите сами всего добиться, но вы должны понимать, что ваш успех должен основываться на начальном капитале, иначе вы можете попасть в зависимое положение.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Рак

Ваш авторитет растет, и результат вашей деятельности может превзойти ваши ожидания. Возможно, вы теперь гораздо счастливее и увереннее в себе, что позволяет вам увидеть конкретную проблему в новом свете. Так что теперь смело стройте планы на будущее и не оглядывайтесь назад.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Лев

Вероятно легкое увлечение. Львы могут изменить своей осторожности и благоразумию, поддаться зову сердца. Никаких флиртов! Никакого легкомыслия вам допускать нельзя, даже в мелочах. Если появится сердечное увлечение, то нужно оценить, имеет ли оно будущее.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Дева

Этот день открывает новые перспективы и несет удачу. Возможно, вам удастся все, что ни задумаете. Стоит поверить в себя и постараться, и вам удастся то, что никак не получалось.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Весы

Сегодня вероятна большая загруженность по работе. Однако желание лидерства и ваш темперамент способны привести к досадным ошибкам и ненужному напряжению в отношениях. Если вы не обуздаете себя, можно потерять инвесторов. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Скорпион

Звезды сегодня вознаграждают отважные и прямолинейные поступки Скорпионов, так что сейчас настало время быть честными относительно своих намерений. В этот день необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Бросать начатое нельзя, все обязательно следует доводить до конца.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Стрелец

Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса — станут возникать препятствия на пути реализации всего, что вы задумали и уже начали внедрять в жизнь. Желательно не посвящать в свои планы партнеров и действовать самостоятельно.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Козерог

Опасный день, когда Козероги могут стать податливыми, порочными, поддающимися любым соблазнам. Влияние негативных космических энергий станет причиной серьезных неприятностей и катастроф. Старайтесь не уезжать далеко от дома и вообще не отправляйтесь в дальние поездки. Будьте предельно осторожными, так как именно в это время можно попасть в зависимость от всякого рода криминальных структур.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Водолей

День символизирует женское начало. Вашей доброй защитой станут женщины, которые помогут вам разобраться в личных проблемах. Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и Водолеи окажутся в эпицентре любви. Вам нравятся отношения, основанные на доверии, но при этом просто необходимо оправдать доверительное отношение близких.

Гороскоп на 15 декабря 2021 года Рыбы

В этот день готовьтесь к изрядной нервотрепке — из-за необязательности партнеров велика опасность срыва некоторых выгодных сделок. Вы склонны двигаться окольными путями к своему благосостоянию. Но справедливости ради следует отметить, что у вас достаточно способностей, чтобы добиться успехов честным путем.

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