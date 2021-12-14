Россиянам рассказали, как правильно встречать Новый год на улице

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал РИА Новости, на что стоит обратить внимание во время празднования Нового года.

По его словам, прогуляться на улице можно, если разница температуры в помещении и снаружи не очень большая: при минус пяти градусах можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное — тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя.