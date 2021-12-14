Россиянам рассказали, как правильно встречать Новый год на улице

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал РИА Новости, на что стоит обратить внимание во время празднования Нового года.
По его словам, прогуляться на улице можно, если разница температуры в помещении и снаружи не очень большая: при минус пяти градусах можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное — тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя.
— Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем, — сказал Болибок.
При этом теплое питье должно помочь согреться на улице. Также во время новогодних гуляний важно правильно одеться, не забыть шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.