Объявлены сроки ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

- У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны, - цитирует Музаева телеграм-канал Минпросвещения России.