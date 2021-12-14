В Сыктывкаре откроется новая лыжная база

Горнолыжная база «Солнечная» разместится в здании жилого комплекса «Луч» Её открытие для посещения запланировано на январь 2022 года. Сегодня помещение, расположенное на первом этаже здания по улице Тентюковской, 333, было передано в пользование администрации Сыктывкара.

Оценили помещение мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, заместитель руководителя администрации города Елена Семейкина, начальник управления физической культуры и спорта столичной мэрии Михаил Дудников и депутат Государственного совета Коми Сергей Артеев.

Здесь застройщиком проведена отделка «под ключ». Общая площадь составляет 360 квадратных метров. По информации директора спортивной школы «Северная Олимпия» Антона Колегова, в помещении расположатся два спортивных зала: тренажерный и зал общей подготовки.

Предусмотрены и две раздевалки - мужская и женская. Здесь обустроены душевые кабины и туалеты, есть сушильная комната. Кроме того, появится зона рекреации, где установят теннисный стол и устроят место награждения. Также в помещении появятся медицинский кабинет и тренерская комната.



Вторая часть помещения будет предназначена для проката инвентаря, в который входят горные лыжи, палки и ботинки. Чтобы получить услуги горнолыжной базы, родителю достаточно записать своего ребенка на соответствующую секцию в спортивной школе «Северная Олимпия». Остальные жители смогут посещать базу на платных условиях и в отдельное от тренировок время.