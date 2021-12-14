В Коми под колеса авто попал 8-летний ребенок

13 декабря в Ухте произошло ДТП. Водитель «Шевроле» сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В 10.40 47-летний водитель «Шевроле Круз» двигался по дворовой территории дома №65 по проспекту Ленина со стороны набережной Нефтяников в направлении проспекта Ленина. Водитель не заметил пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения авто.

В результате ДТП восьмилетняя девочка получила ушиб правого локтя. Не госпитализирована.