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В Коми под колеса авто попал 8-летний ребенок

В Коми под колеса авто попал 8-летний ребенокГИБДД по Коми / Фото с места аварии

13 декабря в Ухте произошло ДТП. Водитель «Шевроле» сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В 10.40 47-летний водитель «Шевроле Круз» двигался по дворовой территории дома №65 по проспекту Ленина со стороны набережной Нефтяников в направлении проспекта Ленина. Водитель не заметил пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения авто.

В результате ДТП восьмилетняя девочка получила ушиб правого локтя. Не госпитализирована.

По данным ГИБДД, водитель к ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 20 раз, из них два - в течение года.

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