В Коми пересмотрят прожиточный минимум

В Коми немного вырастет прожиточный минимум: правительство установило его величину на 2022 год еще в сентябре, но 10 декабря она была пересмотрена. Ранее предполагалось установить его в сумме 14931 рубль, теперь же сумма составит 15368 рублей.
По сравнению с действующим минимумом рост составит около 5.5-7.6%, а не 2.5-4.5%, как предполагалось ранее, сообщает БНК.
|
Группы населения
|
В целом по Коми (руб.)
|
Природно-климатические зоны
|
северная зона
|
южная зона
|
Все население
|
15 368
|
17 873
|
14 446
|
Трудоспособное население
|
16 751
|
19 482
|
15 746
|
Пенсионеры
|
13 340
|
15139
|
12 829
|
Дети
|
15 510
|
18 319
|
14 418