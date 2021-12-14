Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми пересмотрят прожиточный минимум

В Коми пересмотрят прожиточный минимум

В Коми немного вырастет прожиточный минимум: правительство установило его величину на 2022 год еще в сентябре, но 10 декабря она была пересмотрена. Ранее предполагалось установить его в сумме 14931 рубль, теперь же сумма составит 15368 рублей.

По сравнению с действующим минимумом рост составит около 5.5-7.6%, а не 2.5-4.5%, как предполагалось ранее, сообщает БНК.

Группы населения

В целом по Коми (руб.)

Природно-климатические зоны

северная зона

южная зона

Все население

15 368

17 873

14 446

Трудоспособное население

16 751

19 482

15 746

Пенсионеры

13 340

15139

12 829

Дети

15 510

18 319

14 418

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости