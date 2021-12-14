В Коми пересмотрят прожиточный минимум

В Коми немного вырастет прожиточный минимум: правительство установило его величину на 2022 год еще в сентябре, но 10 декабря она была пересмотрена. Ранее предполагалось установить его в сумме 14931 рубль, теперь же сумма составит 15368 рублей.

По сравнению с действующим минимумом рост составит около 5.5-7.6%, а не 2.5-4.5%, как предполагалось ранее, сообщает БНК.