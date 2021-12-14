В Сыктывкаре впервые за последние 30 лет открылась газозаправочная станция

Она расположена по адресу улица Колхозная, 145. Новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция оборудована двумя двухпостовыми колонками. Ее пропускная способность – 270 единиц техники в сутки. Скорость заправки на новой станции крупногабаритного транспорта до 10–15 минут, а легковых автомобилей – до 5 минут.

По словам зампреда Правительства Республики Коми — министра экономического развития и промышленности региона Эльмиры Ахмеевой, заправка автотранспорта газомоторным топливом в Сыктывкаре стала еще доступней. В частности, автобусы городских транспортных организаций значительно сократят затраты и время, так как ранее приходилось ездить на удаленную газозаправочную станцию в местечко Дырнос.

- Отрадно, что впервые за 30 лет в Сыктывкаре открылась вторая газозаправочная станция, отвечающая всем современным технологическим требованиям. Уверена, что в городе возрастет количество автовладельцев, которые перейдут на более экологическое и экономическое топливо. Это позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, климат и здоровье жителей Сыктывкара, – отметила Наталья Хозяинова. – Компании «Газпром» желаю, чтобы пропускная способность новой газозаправочной станции всегда была на высоком уровне.

Директор Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Павел Цыханвей провёл экскурсию по новой станции для гостей мероприятия с проведением обязательного инструктажа по мерам безопасности.