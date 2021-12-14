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В России запретили бессрочное освобождение от физкультуры

В России запретили бессрочное освобождение от физкультурыФото: pixabay.com

Минздрав страны отменил бессрочное освобождение от физкультуры. Теперь медотвод от занятий будут получать максимум на год, пишет ura.news.

При легких простудных заболеваниях освободят до двух недель. При острых инфекционных заболеваниях — до 1 месяца, при язвенной болезни, астме, или сотрясении мозга могут освободить до полугода, а год отдыха от физкультуры полагается тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом, справку об освобождении сроком до месяца может выдать лечащий врач, а в остальных случаях потребуется заключение врачебной комиссии.

Также в Минздраве ввели новое разделение на медицинские группы. Оно зависит от разрешённых нагрузок. Теперь в школах будут существовать основная, подготовительная, специальная «А» и специальная «В» группы. Для основной группы разрешены любые виды физических нагрузок в соответствии с учебным планом, для подготовительной рекомендуется исключить определенные виды активности, при специальной «А» рекомендуется выполнять только некоторые физические упражнения, а для специальной «В» запрещены любые нагрузки — в группу будут входить дети с тяжелыми системными заболеваниями.

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