Эксперт рассказала, в каких месяцах брать отпуск, чтобы получить больше денег

Руководитель HR- службы юридической группы "Яковлев и Партнёры" Светлана Краснянская рассказала, когда лучше всего брать отпуск, чтобы получить больше денег. Об этом пишут "РИА Новости".

Так, в 2022 году стоит выбрать март, сентябрь или декабрь, в которых 22 рабочих днях. Также можно остановить свой выбор на августе, где будет 23 рабочих дня.