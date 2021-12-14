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Эксперт рассказала, в каких месяцах брать отпуск, чтобы получить больше денег

Эксперт рассказала, в каких месяцах брать отпуск, чтобы получить больше денегФото из архива редакции

Руководитель HR- службы юридической группы "Яковлев и Партнёры" Светлана Краснянская рассказала, когда лучше всего брать отпуск, чтобы получить больше денег. Об этом пишут "РИА Новости".

Так, в 2022 году стоит выбрать март, сентябрь или декабрь, в которых 22 рабочих днях. Также можно остановить свой выбор на августе, где будет 23 рабочих дня. 

"Если же работники не боятся потерять в деньгах, а хотят подольше отдохнуть, то можно присоединить отпуск к праздничным дням. При этом следует учитывать, что, если отпуск выпадает на праздничный день, работник отдыхает дольше обычного, но выплаты не увеличиваются", — обращает внимание Краснянская.

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