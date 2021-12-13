В декабре более одной тысячи жителей Коми могут остаться без электроэнергии

АО «Коми энергосбытовая компания» планирует отключить более одной тысячи должников в декабре. С начала 2021 года по состоянию на 1 ноября подача электроэнергии была приостановлена для шести тысяч клиентов из числа физических лиц с общей суммой долга свыше 108 млн рублей.

Из общего количества отключенных более двух тысяч клиентов погасили задолженность и позаботились о возобновлении подачи электроэнергии в жилые помещения. Ещё 505 клиентов заключили соглашение на реструктуризацию долга.

Некоторые недобросовестные клиенты предпочли при решении проблемы обойти закон и подключились к сетям самовольно. Так за 2021 год было выявлено 209 случаев таких подключений. Суммарно самовольщики накопили долг более 3 млн рублей.