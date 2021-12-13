В декабре более одной тысячи жителей Коми могут остаться без электроэнергии

АО «Коми энергосбытовая компания» планирует отключить более одной тысячи должников в декабре. С начала 2021 года по состоянию на 1 ноября подача электроэнергии была приостановлена для шести тысяч клиентов из числа физических лиц с общей суммой долга свыше 108 млн рублей.
Из общего количества отключенных более двух тысяч клиентов погасили задолженность и позаботились о возобновлении подачи электроэнергии в жилые помещения. Ещё 505 клиентов заключили соглашение на реструктуризацию долга.
Некоторые недобросовестные клиенты предпочли при решении проблемы обойти закон и подключились к сетям самовольно. Так за 2021 год было выявлено 209 случаев таких подключений. Суммарно самовольщики накопили долг более 3 млн рублей.
Напоминаем, что попытка самовольного подключения к сети после ввода ограничения энергоснабжения является незаконной и влечет за собой наказание в виде административной или уголовной ответственности.
Энергетики рекомендуют не игнорировать уведомления об ограничении электроэнергии и погасить задолженность. Невнимание к оповещению не снимает ответственность с потребителя.
Возобновить подачу ресурса можно после полного погашения задолженности или заключения соглашения на реструктуризацию долга, а также внесения 3 тыс. рублей за расходы, связанные с введением ограничения, приостановления и возобновления энергоснабжения. Помимо этого, в работе с должниками применяется практика арестов движимого и недвижимого имущества. Также долги за услуги ЖКХ могут послужить причиной запретов на вылет за границу.
Информация по телефонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.
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