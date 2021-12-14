В Сыктывкаре росгвардейцы задержали мужчину, который хулиганил в храме

В столице Коми сотрудники Росгвардии выезжали в местный храм после сигнала тревожной кнопки. На месте они задержали мужчину.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Как оказалось, злоумышленник нарушал общественный порядок, на замечания настоятеля не реагировал и вел себя очень вызывающе. Мужчину доставили в отделение полиции.

Также помощь росгвардейцев потребовалась в Воркуте и Прилузском районе. Там стражи порядка выезжали увеселительные заведения, где происходили конфликты отдыхающих и персонала.