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В Сыктывкаре росгвардейцы задержали мужчину, который хулиганил в храме

В Сыктывкаре росгвардейцы задержали мужчину, который хулиганил в храмеФото Росгвардии региона

В столице Коми сотрудники Росгвардии выезжали в местный храм после сигнала тревожной кнопки. На месте они задержали мужчину.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Как оказалось, злоумышленник нарушал общественный порядок, на замечания настоятеля не реагировал и вел себя очень вызывающе. Мужчину доставили в отделение полиции.

Также помощь росгвардейцев потребовалась в Воркуте и Прилузском районе. Там стражи порядка выезжали увеселительные заведения, где происходили конфликты отдыхающих и персонала.

Пятеро молодых людей нецензурно выражались, на замечания не реагировали, вели себя агрессивно. За нарушение общественного порядка граждане были доставлены росгвардейцами в правоохранительные органы, - сообщили в ведомстве.

За нарушение общественного порядка в воркутинском травмпункте городской больницы вневедомственной охраной был задержан и передан сотрудникам ППС гражданин, который нецензурно выражался и отказывался покинуть медицинское учреждение.

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