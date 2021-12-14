В Сыктывкаре росгвардейцы задержали мужчину, который хулиганил в храме

В столице Коми сотрудники Росгвардии выезжали в местный храм после сигнала тревожной кнопки. На месте они задержали мужчину.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Как оказалось, злоумышленник нарушал общественный порядок, на замечания настоятеля не реагировал и вел себя очень вызывающе. Мужчину доставили в отделение полиции.
Также помощь росгвардейцев потребовалась в Воркуте и Прилузском районе. Там стражи порядка выезжали увеселительные заведения, где происходили конфликты отдыхающих и персонала.
Пятеро молодых людей нецензурно выражались, на замечания не реагировали, вели себя агрессивно. За нарушение общественного порядка граждане были доставлены росгвардейцами в правоохранительные органы, - сообщили в ведомстве.
За нарушение общественного порядка в воркутинском травмпункте городской больницы вневедомственной охраной был задержан и передан сотрудникам ППС гражданин, который нецензурно выражался и отказывался покинуть медицинское учреждение.