Эксперты выяснили, какие навыки помогут найти хорошую работу в Коми

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди жителей регионов СЗФО. Участники исследования рассказали, какие навыки будут востребованы для успешного трудоустройства.

Так, каждый второй опрошенный считает, что важнее всего для успешного трудоустройства будет навык анализа информации и принятия решений. На втором месте по популярности находится цифровая грамотность, а на третьем - стрессоустойчивость и ориентация на результат.