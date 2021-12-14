Эксперты выяснили, какие навыки помогут найти хорошую работу в Коми

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди жителей регионов СЗФО. Участники исследования рассказали, какие навыки будут востребованы для успешного трудоустройства.
Так, каждый второй опрошенный считает, что важнее всего для успешного трудоустройства будет навык анализа информации и принятия решений. На втором месте по популярности находится цифровая грамотность, а на третьем - стрессоустойчивость и ориентация на результат.
Интересно, что навык «ориентация на результат» оказался более важен для старшего поколения (от 45 лет и старше) в отличие от молодых респондентов (от 18 до 24 лет). А вот финансовую и коммуникативную грамотность чаще выбирали именно молодые специалисты от 18 до 34 лет в отличие от старшего поколения, - сообщает компания.