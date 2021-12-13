Россияне с антителами будут получать QR-коды на год

Россиянам с положительными ПЦР-тестами и антителами будут выдавать сертификаты по коронавирусу на год, а без тестов, но с антителами — на полгода. Учитываются результаты тестирования, проведенного начиная с 1 января 2021 года. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, нововведение касается в том числе людей, привитых иностранными вакцинами или "Спутником V" за рубежом, пишет "Коммерсант".

- Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат — да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год, — сказала Голикова.

Люди, не обращавшиеся к врачам и не проходившие ПЦР-тестирование, но имеющие антитела, смогут получить сертификаты на полгода.