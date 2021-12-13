Россияне без суда избавятся от 2 миллиардов долгов

Внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре 2020-го по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тыс. россиян, рассказал "Известиям" замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. При этом общая сумма безнадежных долгов, заявленных гражданами к списанию, превышает 2 млрд рублей, подчеркнул он.

Пока от обязательств на 1,23 млрд освободилось более 3,5 тыс. человек, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, уточнил замминистра. По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%, отметил он.

Доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54% в ноябре 2021-го против 30% годом ранее, подтвердил "Известиям" руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Он пояснил: это произошло в основном за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. рублей, уточнили в "Федресурсе".