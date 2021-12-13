Церковь без гвоздей и 66-метровая колокольня: что посмотреть недалеко от Сыктывкара

Главным украшением города считается центральная площадь - Соборная. В её центре стоит 66-метровая колокольня. Ее построили в 1823 году по проекту вятского архитектора Ивана Дюссар-де-Невиля. Позже на колокольне появились и куранты, по сей день показывающие время.

Слободской начал расти как купеческий городок Вятской губернии в 1505 году. Тут сохранилось много красивых памятников архитектуры, которые дополняют церковные постройки. Также город украшают купеческие особняки, здания гостиного двора и торговых рядов. Именно здесь купец Ксенофонт Анфилатов открыл первый в России общественный банк. В его здании сейчас находится ЗАГС. В банке был установлен 5-метровый сейф, который вызывает интерес у многих любителей старины. Он прекрасно сохранился, потому что представляет собой надежную комнату с бронированной дверью.

Многие сыктывкарцы бывали в Кировской области. Но далеко не все заезжали в город Слободской, который расположен в пяти часах езды от Сыктывкара. По количеству церквей и старинной архитектуры Слободской, безусловно, первый среди малых городов Кировской области. А красивая природа добавляет очков.

Фото: visitkirov.ru

Еще одна известная достопримечательность - Михаило-Архангельская деревянная церковь. Мастера возвели ее в 1610 году без единого гвоздя. Это самый древний памятник деревянного зодчества Кировской области. Ее даже возили в Париж на выставку. Для транспортировки потребовалось 30 грузовиков. С одного из них на обратном пути пропали все бревна. Кто их украл, до сих пор неизвестно. К счастью, деревянный памятник удалось восстановить.



Город с богатой историей продолжает развиваться и в наши дни. Неподалеку от главных достопримечательностей, в центре города, возвели новый жилой комплекс «На Советской». Он удобно расположен и гармонично вписался в старинную архитектуру Слободского.

Преимущества ЖК «На Советской»

Дом расположен в исторической части города, в 200 м от Соборной площади.

Магазины, школы, детские сады, аптеки находятся в шаговой доступности.

У дома расположилась просторная стоянка для автомобилей.

У дома своя котельная – легко экономить на коммунальных платежах.

Безопасная детская площадка.

Надежные и теплые стены. Хорошая шумоизоляция.

Квартиры с черновой отделкой.

Строительством занималась компания «Домополис». Они работают без посредников, что гарантирует качество и быстрые сроки. Также все их постройки отличаются продуманными планировками. Даже на скромной площади жилья дизайнеры сумели разместить все необходимое. Кроме того, компания использует качественные материалы, которые закупает напрямую у заводов по оптовой цене.

Сейчас в ЖК «На Советской» продаются квартиры от 1 до 3 комнат. В наличии есть студии, евродвушки и евротрешки. А цокольный этаж предназначен под коммерческие помещения.

Однокомнатную квартиру можно купить по суперцене – 763 000 рублей*

Приобрести квартиру можно как в ипотеку, так и за наличный/безналичный расчет. Возможно использование материнского капитала и даже покупка квартиры в трейд-ин.

Если у вас нет возможности приехать и посмотреть на квартиру вживую, можно заказать онлайн-показ. Кроме того, в онлайн-режиме вам помогут оформить ипотеку.

Также компания «Домополис» может сделать ремонт в вашей будущей квартире в быстрые сроки и включить это в стоимость квартиры. Поэтому вам не нужно будет искать дополнительные средства на ремонт и бригаду.



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