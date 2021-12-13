Житель Коми предложил сделать 31 декабря Днем президента РФ

Житель Коми предложил ввести новый праздничный день - День президента Российской Федерации.Такое предложение появилось на сайте "Российской общественной инициативы", сообщает "Комиинформ".

По мнению автора идеи, в России не хватает дня, который определил "начало новой эпохи нашей Родины". Он предложил сделать такой датой 31 декаря, назвать ее Днем президента РФ, утвердить его праздничным нерабочим днем.

Скорее всего, предложение основывается именно на 31 декабря, потому что именно в этот день в 1999 году свои полномочия сложил Борис Ельцин, передав пост Владимиру Путину, который уже более 20 лет управляет страной.