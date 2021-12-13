Медики рассказали, почему пропускать завтрак смертельно опасно

Согласно исследованию, люди, которые пропускают завтрак, имеют на 32% больше шансов умереть от всех причин, отмечает «МедикФорум». Анализ почти 200 000 взрослых в возрасте старше 40 лет показал, что те, кто пропускал завтрак, чаще имели плохое здоровье. Сердечные приступы особенно распространены среди людей, которые обычно игнорируют еду, с повышением риска на 21 процент.



Исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, не ставило целью установить причинно-следственную связь между пропуском завтрака и риском сердечного приступа. Другие исследования показали, что пропуск завтрака обычно связан с рядом других проблем со здоровьем.



Люди, которые пропускают завтрак, часто не восполняют потерянную еду в течение дня, что приводит к ухудшению питания.

Это также может привести к приему пищи на ночь или между приемами пищи, что может нарушить ваш метаболизм, что повысит вероятность диабета и сердечных заболеваний.

Исследования показали, что люди, которые пропускают завтрак, с большей вероятностью будут работать полный рабочий день, будут курильщиками и потреблять больше алкоголя. Все это по разным причинам может повлиять на вероятность развития сердечных заболеваний.



Следствием этого является то, что пропуск завтрака не обязательно вызывает сердечные заболевания, но люди с риском сердечных заболеваний с большей вероятностью пропускают завтрак. Люди, которые не завтракают, также с большей вероятностью будут вести образ жизни, ограниченный во времени для физических упражнений и других здоровых занятий.



Эти исследования также выявили некоторые факторы, влияющие на здоровье, которые связаны с отказом от завтрака. Среди людей, завтракавших, диабет встречался в два раза чаще.



Как и в случае с сердечными заболеваниями, это не означает, что завтрак вызывает у людей диабет. Это может быть связано с тем, что регулирование уровня сахара в крови в течение дня требует более строгого планирования приема пищи и контроля диеты.