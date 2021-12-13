На даче в сыктывкарском поселке погиб человек

13 декабря в 02:56 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Огонек", Максаковский СК. В ликвидации пожара были задействованы 13 огнеборцев и 3 единицы техники. В 05:17 возгорание было ликвидировано.

На месте пожара обнаружено тело женщины 1960 года рождения. В результате пожара поврежден дачный дом на площади 16 кв.м. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

Также пожар произошел 13 декабря в 13.59, когда в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о возгорании в подъезде многоквартирного дома по улице Димитрова в поселке Усогорск.