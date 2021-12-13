Прожить более полугода на одних сбережениях могут только 13% сыктывкарцев

В ковид выросло число жителей Сыктывкара, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений.

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 63% сыктывкарцев: 52% ведут примерный учет личных финансов, а 9% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 37% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 67%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — уже 74%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (54%), а строгий — для мужчин (13%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 сыктывкарцев: на срок менее полугода — 33%, на полгода—год — 17%, на более длительный период — 15%. Каждый третий (35%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (47% против 33% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (13 и 6% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Сыктывкара с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (21%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (35%).