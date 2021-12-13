В Коми задержали экстремистов, связанных с украинскими неонацистами

- Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб", — говорится в релизе.

По информации РИА «Новости» , это крупнейшая операция против сторонников этой экстремистской группировки в России:

В 37 регионах России выявили экстремистов, связанных с украинской неонацисткой группировкой, которые готовили массовые убийства и теракты. Среди этих регионов оказалась и Коми, сообщает ФСБ.

СК давно следит за деятельностью Краснова, против него возбудили уголовное дело о подготовке убийств, также инициировано его объявление в международный розыск.

Целью нынешних мероприятий стало пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "»в рамках которой с помощью мессенджеров и соцсетей его сторонникам доводились указания о совершении терактов и массовых убийств».

Кроме того, в Пензенской области и Республике Коми пресекли деятельность двух аффилированных с "М.К.У." экстремистских групп, которые состояли из пяти и восьми человек. Все ли они задержаны или только часть, не уточняется.

Дома у членов организации нашли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические и охолощенные пистолеты, автоматы, большое количество ножей, а также баллончики со слезоточивым газом.

Среди задержанных в этих двух регионах есть те, кто вел переписку с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных взрывных устройств.