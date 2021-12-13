В Минздраве рассказали, обнаружили ли "омикрон" в Коми

"Омикрон" - новый штамм коронавирусной инфекции, который постепенно захватывает мир. Как заявляют в ВОЗ, эта вариация вируса намного заразнее, чем предыдущая - "дельта". "ПроГород" узнал, добрался ли "омикрон" до Республики Коми.

Как сообщили в Минздраве, на 10 декабря 2021 года штамма "омикрон" в Коми не выявили.

Отмечается, что сейчас для больных коронавирусом развернуто 2016 коек, а занято только 1169. 174 человека в тяжелом состоянии, 688 на кислородной поддержке. Врачи оказывают больным всю необходимую поддержку.