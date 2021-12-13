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Эксперты посчитали, сколько жителей Коми могут позволить себе купить автомобиль

Эксперты посчитали, сколько жителей Коми могут позволить себе купить автомобильФото из архива редакции

Эксперты подсчитали, сколько жителей нашего региона могут позволить себе купить машину. Всего в рейтинге 85 позиций. Коми оказалась на 15 месте, что в целом довольно неплохо. Итоги подводили эксперты “РИА Новости”.

Так, доля семей, которые могут купить в кредит и содержать недорогой автомобиль (0,7 млн рублей) составляет 23,7%.  А доля семей, которые могут купить в кредит и содержать новый автомобиль средней стоимости (1,8 млн рублей) составляет 7,6%.

Более того, среди наших земляков 0,66% могут купить в кредит и содержать новый автомобиль премиум класса (6 млн рублей).

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