Эксперты посчитали, сколько жителей Коми могут позволить себе купить автомобиль

Эксперты подсчитали, сколько жителей нашего региона могут позволить себе купить машину. Всего в рейтинге 85 позиций. Коми оказалась на 15 месте, что в целом довольно неплохо. Итоги подводили эксперты “РИА Новости”.

Так, доля семей, которые могут купить в кредит и содержать недорогой автомобиль (0,7 млн рублей) составляет 23,7%. А доля семей, которые могут купить в кредит и содержать новый автомобиль средней стоимости (1,8 млн рублей) составляет 7,6%.

Более того, среди наших земляков 0,66% могут купить в кредит и содержать новый автомобиль премиум класса (6 млн рублей).