Проект закона о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом пишут "РИА Новости».

"Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", — добавил Володин.

Он объяснил, что такое решении было принято в ходе диалога нижней палаты парламента с правительством и учета мнений регионов и россиян.

Как передает РБК, Минтранс продолжит проработку отдельных положений этого законопроекта. Работу по обсуждению вопроса с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями ведомство начало, не дожидаясь завершения подготовки к рассмотрению проекта закона в первом чтении.