Опасное вождение планируют фиксировать камерами

Стало известно, что дорожные камеры получат возможность фиксировать опасное вождение. Об этом со ссылкой на Росстандарт и проект нового ГОСТа сообщают "РИА Новости".

Так, ведомство совместно с МВД пересмотрит соответствующий государственный стандарт. Его утверждение запланировано на первый квартал 2022 года. Сообщается, что в новом стандарте планируют вернуть наказание за превышение средней скорости, которое регистрируют между двумя камерами на участке дороги.

Термин "опасное вождение" попал в ПДД еще в 2016 году, но новый КоАП со штрафом за это нарушение так и не приняли. Проект ГОСТа предусматривает, что до внесения соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет, уточняет издание.