Пассажиров нижних полок в поездах хотят обязать уступать другим место у стола

Минтранс выступил с предложением обязать пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола попутчикам с верхних полок. Проект соответствующего приказа опубликован на портале правовой информации, пишет РИА Новости.

"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи", — говорится в документе.

Предполагается, что на завтрак и ужин пассажирам верхних полок нужно будет выделять не менее 30 минут, а на обед — не более часа.