Пассажиров нижних полок в поездах хотят обязать уступать другим место у стола

Минтранс выступил с предложением обязать пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола попутчикам с верхних полок. Проект соответствующего приказа опубликован на портале правовой информации, пишет РИА Новости.
"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи", — говорится в документе.
Предполагается, что на завтрак и ужин пассажирам верхних полок нужно будет выделять не менее 30 минут, а на обед — не более часа.
Кроме того, власти предлагают расширить перечень документов, по которым россияне смогут оформлять билеты: добавить в него справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осужденного и некоторые другие.