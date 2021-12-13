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Депутат рассказала, какие изменения ждут россиян со следующего года

Депутат рассказала, какие изменения ждут россиян со следующего годаФото из архива pg11.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие изменения ожидают россиян в 2022 году. Об этом пишет Ura.ru

"Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых", — сказала она.

Так, с 1 января вступит в силу закон, распространяющий механизм единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Также со следующего года в России будет внедряться беззаявительный порядок получения многих социальных выплат.

"Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению", — подчеркнула парламентарий.

Депутат также отметила, что со следующего года увеличатся некоторые социальные выплаты.

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