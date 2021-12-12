Оружие на землю: росгвардейцы изъяли у жителей Коми 11 единиц «огнестрела»

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока действия разрешения.

К административной ответственности привлечен один владелец оружия, не сообщивший в подразделение лицензионно-разрешительной работы в двухнедельный срок об изменении места жительства.

Составлено два административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.