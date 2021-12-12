В Сыктывкаре за работу юриста предлагают 300 тысяч рублей

Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО. В список попала вакансия в столице Коми.

По данным интернет-сервиса по поиску работы, во Всеволжске не могут найти товароведа в «Магните» за 550 тыс. руб. до вычета налогов.

В Сыктывкаре нужен начальник юридической службы на производственное предприятие за 300 тыс. руб. на руки. Компания не уточняется, отбор кандидатов производит кадровое агентство.