В Сыктывкаре за работу юриста предлагают 300 тысяч рублей

Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО. В список попала вакансия в столице Коми.
По данным интернет-сервиса по поиску работы, во Всеволжске не могут найти товароведа в «Магните» за 550 тыс. руб. до вычета налогов.
В Сыктывкаре нужен начальник юридической службы на производственное предприятие за 300 тыс. руб. на руки. Компания не уточняется, отбор кандидатов производит кадровое агентство.
Из требований: опыт работы в аналогичной должности от трех лет. Английский язык – продвинутый уровень владения обязателен (автор объявления выделил это условие крупным шрифтом). Соискатель должен иметь опыт работы с иностранными компаниями, опыт работы по разработке и проверке договоров/контрактов по основным направлениям деятельности предприятия, уметь разрабатывать системы предотвращения юридических рисков. Приветствуются лидерские качества, стрессоустойчивость, ответственность. Работать предстоит пять дней в неделю с 09:00 до 18:00.
Между тем в Великом Новгороде столько же денег обещают за труд консультанту в сфере технологий деревообработки (двери, мебель).
В Мурманске и Архангельске старшему помощнику капитана готовы платить на руки 273 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.
В Калининграде управляющий рестораном получит за работу до 200 тыс. руб.