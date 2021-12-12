Пассажиров нижних мест в поездах заставят уступать стол

Министерство транспорта России предложило обновить правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.
Предлагается обязать пассажиров поездов, которые приобрели билет на нижние полки, уступать место у стола пассажирам с верхних полок для приема пищи, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о получасовых приемах пищи утром и вечером, а в обед — не более часа, говорится в публикации.
Помимо этого, предлагается установить возможности бесплатной перевозки одной пары лыж (сноуборда) и иных предметов, установленных перевозчиком, а также ввести оформление билетов по гендерному признаку или для пассажиров с детьми в соответствующие купе.
Планируется также запретить высадку из поезда несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, и перевозить средства передвижения с двигателем внутреннего сгорания, следует из документа.