Пассажиров нижних мест в поездах заставят уступать стол

Министерство транспорта России предложило обновить правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Предлагается обязать пассажиров поездов, которые приобрели билет на нижние полки, уступать место у стола пассажирам с верхних полок для приема пищи, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о получасовых приемах пищи утром и вечером, а в обед — не более часа, говорится в публикации.